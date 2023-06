MILANO, Proteste per il taglio della Linea 73 dopo l'arrivo della M4

"Viva la Metropolitana 4 ma il taglio della linea 73 è profondamente sbagliato". Ne è convinto Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in Consiglio comunale e presidente della commissione Mobilità di Palazzo Marino. Sulla stessa linea anche i residenti di viale Corsica e dintorni. L’antefatto è presto spiegato: Comune e Atm hanno deciso di rivedere il servizio delle linee di superficie lungo la direttrice che va dall’aeroporto di Linate a piazza Duomo perché da martedì 4 luglio tale direttrice sarà servita dalla M4, finalmente pronta all’approdo a San Babila. La revisione, però, sta innescando proteste: "Le fermate della metropolitana – spiega Monguzzi – sono troppo distanziate per soddisfare l’utenza locale. Da viale Corsica a piazza Cinque Giornate rimane solo il 27, pienissimo nell’ora di punta e impraticabile per carrozzine e persone non in perfetta forma deambulatoria. Da qui la forte mobilitazione dei cittadini della zona". Mercoledì se ne discuterà in commissione Mobilità.

Gi.An.