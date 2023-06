Milano, auto si schianta contro lo spartitraffico: 23enne gravissimo

Milano, 10 giugno 2023 - Incidente nella notte in via Caprilli, a Milano, dove un'auto si è schiantata contro lo spartitraffico centrale per poi fermare la sua corsa contro un albero. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. In prognosi riservata il conducente, un ragazzo di 23 anni, portato al Niguarda. Nell’incidente è rimasto ferito anche un passeggero di 23enne trasportato in codice rosso al Policlinico.