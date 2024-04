Milano, fotografi ambulanti in protesta: “Invitati ad abbandonare piazza Duomo senza spiegazioni”

Milano, 2 aprile 2024 – Fotografi ambulanti in protesta di fronte a Palazzo Marino. Si tratta di un presidio, alle 11 di questa mattina, per richiedere spiegazioni in seguito al loro allontanamento da piazza Duomo.

“All’inizio di marzo – spiega la Nidil Cgil Milano –, i lavoratori sono stati improvvisamente invitati ad abbandonare la piazza senza alcuna spiegazione. Questi professionisti, che da anni offrono i loro servizi principalmente ai turisti, si sono ritrovati senza il loro luogo di lavoro abituale, privati di qualsiasi preavviso o giustificazione. Questa decisione ha generato incertezza e disagio tra coloro che dipendono da questa attività per il proprio sostentamento. Inoltre, l’assenza di indicazioni o preavvisi ha impedito qualsiasi forma di adeguamento“.

Vista la situazione, la sigla sindacale, in rappresentanza dei lavoratori, ha richiesto un incontro con l’amministrazione comunale e gli assessorati competenti “per ottenere chiarimenti su questa decisione e avviare un dialogo tra le parti”. “Purtroppo, nonostante le nostre richieste formali, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta dalle autorità competenti – si legge nella nota di Nidil Cgil Milano -. Al momento, l’unica possibilità di accesso alla piazza sembra essere tramite la piattaforma “Open Stage”, utilizzata dagli artisti di strada per prenotare le loro postazioni”.

“Tuttavia, – sottolineano i sindacati – le modalità di assegnazione e la quantità di spazi sembrano essere incompatibili con le esigenze professionali dei fotografi. Inoltre, non risulta possibile prenotare alcun servizio prima del mese di giugno. La stessa piattaforma sembra essere stata sviluppata principalmente per le esigenze degli artisti performativi, e non per i fotografi professionisti. I lavoratori chiedono all’amministrazione comunale di ascoltarli e di individuare soluzioni che permettano loro di riprendere a lavorare“.