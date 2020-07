Milano, 15 luglio 2020 - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha firmato da commissario per gli interventi sull'edilizia scolastica un documento con le linee di indirizzo per l'affidamento e la realizzazione degli interventi in tempi brevi. "Arriveranno fondi sull'edilizia scolastica e dovranno essere usati anche in tempi rapidi perché il problema c'è ora. Come Anci abbiamo chiesto di avere i poteri per potere accelerare le cose. Non sono molto favorevole all'idea di avere i sindaci come commissari sulla qualunque ma sull'edilizia scolastica visto che il problema è più profondo e urgente credo sia giusto. Quindi utilizzeremo questi poteri per sveltire i lavori sulle scuole, ogni spazio diventerà molto importante. Più che i fondi, noi abbiamo fatto uno stanziamento importante, il tema è garantire che i tempi siano rapidi".

Sala si è detto anche preoccupato anche per il lavoro, che è un tema "centrale" da affrontare nel dopo l'emergenza Covid. "In questo momento le aziende stanno lasciando a casa le persone a tempo determinato e nessuno assume - ha aggiunto -. Il tema dell'occupazione è quello che mi preoccupa decisamente di più a Milano".

Per quanto riguarda invece la nuova ordinanza della Regione Lombardia, il primo cittadino ha espresso apprezzamento per la decisione del governatore. "Io ho sempre detto a Fontana che quello che lui decide sulle mascherine per me va bene. In questo momento credo che sia una scelta giusta. La preoccupazione che ho un po' è che c'è ancora resistenza dei cittadini nell'usare i mezzi pubblici e d'altro canto pensiamo a cosa succederà quando si tornerà a scuola e un po' più a riempire gli uffici - ha aggiunto Sala -. Facciamo un passo alla volta".