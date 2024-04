Milano Cortina 2026 e salute mentale di tutti gli atleti

In vista dei prossimi Giochi Invernali Milano Cortina 2026 il Coni Comitato Regionale Lombardia e l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) si sono uniti per valorizzare la preparazione mentale e il benessere psicologico degli atleti che saranno impegnati in quelle competizioni. Hanno firmato un accordo che stabilisce gli ambiti generali di collaborazione formativa e operativa, ha validità di due anni e potrà essere rinnovato. I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 diventano non solo un’emozionante vetrina dello sport, ma anche un palcoscenico dove la preparazione mentale degli atleti è una priorità e dove assume un forte rilievo l’impegno concreto verso il benessere psicologico nel mondo sportivo. Il Coni Lombardia e OPL, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a realizzare una serie di iniziative nel territorio lombardo idonee a perseguire gli obiettivi istituzionali di entrambi.

"L’obiettivo di questo Accordo è valorizzare il ruolo fondamentale della Psicologia dello Sport nei principali ambiti di applicazione: dall’ambito formativo e psico- educativo fino al potenziamento della performance degli atleti e delle squadre. L’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026 è un’opportunità unica per intercettare il grande pubblico lombardo e mettere in risalto il contributo degli psicologi nel e per lo sport", spiega Laura Parolin, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Il Coni, dal canto suo darà un supporto sempre più ampio agli organismi sportivi, agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e a tutte le persone che operano nel mondo dello sport del territorio, "che permetterà di dare vita a iniziative volte a potenziare un processo formativo della persona, prima che dell’atleta, in cui la pratica sportiva ricopre un ruolo fondamentale.", precisa Marco Riva, presidente del Coni, Comitato Regionale Lombardia.

