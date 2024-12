Milano brinda. Egonu e Sylla abbattono Chieri

Missione compiuta per la Numia Vero Volley Milano che ha chiuso il suo 2024 qualificandosi per la Final Four di Coppa Italia. In un’Opiquad Arena di Monza sold out, le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini si sono imposte 3-0 ai danni della Reale Mutua Fenera Chieri nel quarto di finale in gara secca che ha aperto la competizione. La squadra del Consorzio è scesa in campo con le titolari, a partire da capitan Alessia Orro, completamente recuperata dopo i problemi al ginocchio. A fare la differenza, come successo tre giorni fa nella capitale, sono stati gli attacchi di Paola Egonu (nella foto) e Myriam Sylla, a segno rispettivamente con 16 e 10 punti. Bene anche Nika Daalderop a quota 12. Inutili i 10 muri delle comunque sempre ostiche ospiti. L’8 febbraio Milano si giocherà il posto in finale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con la Savino Del Bene Scandicci, vittoriosa 3-1 su Bergamo. Domenica invece il prossimo appuntamento delle vicecampionesse d’Europa sarà nel big match di serie A1 in casa dell’Igor Gorgonzola Novara.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-0 (25-21, 25-20, 25-21).

Andrea Gussoni