Milan, chiusa l’inchiesta sul passaggio di proprietà “fittizio” da Elliot a RedBird

La Procura federale della Figc ha archiviato il procedimento sul passaggio di proprietà del Milan da Elliott a Red Bird, avvenuta nell'agosto del 2022. L'inchiesta dell'ufficio di Giuseppe Chinè era stata aperta lo scorso marzo dopo l'acquisizione di parte degli atti della procura della Repubblica di Milano che ha indagato sull'operazione finanziaria.

Su cosa verteva l’inchiesta

Il lavoro della procura di Milano si era concentrato sulla vendita del Milan da Elliot a RedBird. L’ipotesi contestata era quella di un controllo mantenuto dal fondo di Paul Singer sui rossoneri, una sorta di proprietario "occulto" dopo la “presunta“ vendita simulata al fondo di Gerry Cardinale. Tra le possibili ragioni dietro alla “finta cessione” si ipotizzava un interesse di Elliot di ricapitalizzare, cioè di fare entrare nuovi soci investitori, tenendo conto, poi, che il fondo di Paul Singer incassa interessi al 7% sul finanziamento da 560 milioni di euro concesso al "compratore", cioè al fondo RedBird.

Inoltre in questo modo Elliot avrebbe “dribblato” il problema del "conflitto di interesse" rispetto ai regolamenti Uefa della doppia proprietà (essendo già titolari del Lille, squadra francese). Dopo il sequestro dei device e dei telefoni dei protagonisti della vicenda (scandagliati attraverso una quarantina di parole chiave) e le perquisizioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf in Casa Milan, a carico dell’Ad Giorgio Furlani e del suo predecessore Ivan Gazidis, la procura di Milano ha deciso di archiviare il caso, non trovando evidenze per provare la proprietà occulta.