"Mi dai 5 euro?". Poi la coltellata al torace. Caccia all’aggressore di piazza Repubblica

La richiesta di consegnare 5 euro. Il rifiuto dell’interlocutore, che probabilmente quei soldi neppure ce li aveva. E il fendente al torace. Per fortuna, la coltellata ha ferito solo superficialmente il quarantacinquenne senza fissa dimora romeno C.M., che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli: le sue condizioni non sono considerate preoccupanti. Ora è caccia all’uomo che l’ha colpito, attorno alle 4.30 sul lato di piazza Repubblica più vicino a via Vittor Pisani: i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno preso nota delle prime dichiarazioni del ferito, che è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi dei sanitari di Areu. Ai militari, C.M. ha riferito di aver avuto un brevissimo dialogo con un uomo, al momento non identificato, che gli ha chiesto 5 euro. Al suo "no", l’altro ha tirato fuori una lama e l’ha aggredito. Le indagini partiranno dalla descrizione fornita dalla vittima: non è escluso che possa trattarsi di un’altra persona che bazzica nella zona e che lì passa le notti.

Gli accertamenti investigativi puntano anche sull’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero aver ripreso il raid a mano armata o la direzione di fuga dell’accoltellatore.

