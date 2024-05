Mezzi di soccorso d’epoca alla festa delle associazioni

Grande successo del “Cià che girum“, la fiera di primavera di Paullo. La festa ha attirato centinaia di visitatori anche provenienti dai Comuni limitrofi che hanno preso d’assalto gli stand e partecipato alle varie iniziative in campo da piazza della Libertà a via Mazzini, dove sono state esposte anche le ambulanze d’epoca (nella foto) e le auto storiche della polizia locale e sono state presentate le guardie ecozoofile che dalla prossima settimana pattuglieranno il territorio. Le vie del centro cittadino sono state allestite con mostre, giochi e stand. È stato anche salutato Giuseppe Fichera, responsabile del Suap (Sportello unico per le attività produttive), dipendente storico del Comune che andrà in pensione.