Metropolitana M4 (blu) chiusa a Milano: ecco perché e fino a quando

Milano – Da oggi, venerdì 8 marzo, a domenica 10 marzo la linea M4 della metropolitana di Milano (la “blu”) è chiusa e sostituita dai bus BM4. Come spiegato da Atm le chiusure pianificate sono state stabilite per svolgere “le attività necessarie in vista dell’apertura completa della linea”. In sostanza saranno effettuati “dei test tecnici sull’intera infrastruttura (che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni) e delle prove di circolazione (pre-esercizio) richieste dal Ministero dei Trasporti”. Conseguentemente, durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus. Di notte, sono in servizio i bus notturni NM4 come al solito.

Ecco in sintesi cosa accadrà:

M4 è chiusa e sostituita dai bus BM4 in queste giornate

8, 9 e 10 marzo

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aprile

Sul sito Atm tutti gli aggiornamenti con il calendario delle prossime chiusure, che saranno programmate in base degli esiti delle prime giornate di test

Orari e frequenze dei bus BM4

Frequenze da lunedì a venerdì:

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Frequenze il sabato e festivi:

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Orari da Linate per Duomo:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:30

Orari da Duomo per Linate:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:45

Terminato il servizio diurno dei bus BM4, inizia il servizio notturno dei bus NM4. È possibile trovare gli orari dei bus sulla app Atm alla voce Linee > BM4 e NM4.

Fermate dei bus BM4

I bus fermano a questi indirizzi: