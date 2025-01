Disagi sulla linea gialla della metropolitana M3 di Milano: circolazione sospesa tra Sondrio e Maciachini

Milano, 15 gennaio 2025 – Disagi per i pendolari milanesi questa mattina, mercoledì 15 gennaio. Stamane, intorno alle 9, si sono registrati problemi sulla linea M3 (la gialla) della metropolitana milanese. Come reso noto sul sito di Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, “il servizio è stato temporaneamente sospeso tra le fermate di Sondrio e Maciachini, dove i treni sono sostituiti da bus. A Zara non si cambia tra M3 e M5”. Stando a quanto riferito dagli altoparlanti della linea metropolitana all’origine del disagio ci sarebbe la necessità di soccorrere un passeggero, che ha accusato un malore. La circolazione è poi ripresa intorno alle 10, anche se con qualche rallentamento. “Il servizio riprende su tutta la linea. I treni viaggiano con qualche minuto di ritardo” hanno fatto sapere da Atm.