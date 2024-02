Metropolitana Milano: linea rossa chiusa fra Bisceglie e Pagano. Arrivano i bus sostitutivi

Milano, 20 febbraio 2024 – Disagi per i pendolari in viaggio sulla linea 1 della metropolitana milanese. Poco dopo le 9, infatti, la circolazione sulla “rossa” è stata interrotta fra le stazione di Bisceglie e Pagano, in entrambe le direzioni. Una scelta resa necessaria dall’intervento in seguito alla caduta di una persona sui binari.

⚠️ M1 è chiusa tra Bisceglie e Pagano dopo un tentativo di suicidio. I treni sono sostituiti da bus, in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/in0223kwuM — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) February 20, 2024

A dare notizia dello stop è stata Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, con un post sui suoi canali social. È stato immediatamente disposto l’invio di bus sostitutivi, che trasporteranno i viaggiatori fra le tratte interessate dalla sospensione del servizio.