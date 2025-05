Mereghetti del centrodestra: "C’è voglia di cambiare"

"Il primo turno ci consegna un dato chiaro: Cernusco vuole cambiare". Così Claudio Mereghetti, secondo nelle urne con il 36,14% a un solo punto di distanza da Paola Colombo, la vicesindaca uscente in pole position al ballottaggio. "Dopo 18 anni di governo dello stesso colore politico, sempre più lontano dai bisogni reali dei cittadini, si apre una nuova possibilità – dice l’aspirante sindaco del centrodestra più Dimensione Cernusco e Cernusco al Centro –. La nostra coalizione ha ottenuto un risultato importante, più di 6mila voti, costruito giorno dopo giorno, quartiere dopo quartiere, con il lavoro di tantissimi volontari, con la passione dei nostri candidati e con la fiducia di migliaia di cittadini". Anche i conservatori puntano su Danilo Radaelli, il volto di Vivere Cernusco e Adesso che ha sfondato il tetto del 20% di preferenze, l’outsider che ha sparigliato tutte le previsioni. "Le sue civiche hanno raccolto 3.714 preferenze, un risultato straordinario, segno evidente – ancora Mereghetti – che molti cittadini che prima votavano centrosinistra hanno scelto la discontinuità e questo conferma che il vecchio modello di governo non convince più. Lo scarto tra noi e Paola Colombo è irrisorio: una manciata di voti. Questo significa che tutto è ancora aperto. E che vincere è possibile".

"La maggioranza ha tenuto nonostante il malcontento – aggiunge la coalizione - ma i cernuschesi pensino bene a chi affidare 150 milioni di bilancio nei prossimi 5 anni". "In questi mesi abbiamo parlato di temi concreti, di una visione chiara e di una città da ricostruire con cura quotidiana e progetti a lungo termine – sottolinea l’aspirante sindaco –. Abbiamo dimostrato che i grandi problemi di Cernusco, dopo tanti anni di giunte monocolore, sono ancora tutti da affrontare e risolvere: dalla viabilità ingestibile all’edilizia convenzionata cancellata. Chiedo a chi si è astenuto di far sentire la propria voce al ballottaggio, solo così avremo l’occasione di costruire una vera alternativa". Da una parte e dall’altra si fanno i conti per il nuovo Consiglio, il rischio è che Valentina Tedesco (4,2%), in corsa per "La Città in Comune", "Sinistra per Cernusco" e 5Stelle non riesca a entrare. Un peccato, secondo tutti.

Barbara Calderola