Mercato immobiliare, è boom Milano traina e i prezzi crescono

di Alessandra Zanardi

Mercato immobiliare, Milano fa da traino e anche in provincia il valore delle case è oggi ai massimi livelli. Benché le quotazioni non mostrino lo stesso dinamismo del capoluogo - dove il nuovo ha sfondato il tetto dei 6mila euro al metro quadrato -, anche nell’hinterland il secondo semestre del 2022 ha visto un rafforzamento dei prezzi rispetto al periodo precedente. Un’onda lunga che perdura tuttora, con valori medi delle case che si attestano sui 2.163 euro al metro quadrato per gli appartamenti nuovi, 1.516 euro al metro quadrato per quelli recenti e 1.030 euro al metro quadrato per quelli più datati. È quanto emerge dalle rilevazioni di Fimaa Milano, Lodi, Monza e Brianza, la federazione degli agenti immobiliari e merceologici aderente a Confcommercio.

Le cifre, come sempre, variano da realtà e realtà e fotografano una situazione a macchia di leopardo, dove i centri che fanno registrare le migliori prestazioni immobiliari sono quelli raggiunti dalla metropolitana, o dal passante ferroviario. Sul versante Sud-Est, "i prezzi sono aumentati nei Comuni più serviti dai trasporti, come San Donato, capolinea della M3: qui le nuove costruzioni raggiungono valori anche di 4mila euro al metro quadrato", afferma Flavio Bassanini, vicepresidente vicario di Fimaa Milano-Lodi-Monza Brianza e coordinatore del listino prezzi per la Città Metropolitana. Tra i comuni in cima alla classifica del caro-mattone, con valori più o meno in linea a quelli di San Donato, ci sono anche Cernusco sul Naviglio e Segrate.

"Chi si sposta da Milano - prosegue l’esperto - opta, per lo più, per zone ben collegate dai mezzi pubblici. Il verde e la qualità della vita giocano a loro volta un ruolo importante nelle scelte abitative, così come la presenza della fibra, utile specie per chi lavora in smart working". "Quanto alla tipologia di immobili da acquistare – ancora Bassanini -, il trilocale si conferma in cima alle preferenze. Si cercano soluzioni dotate di terrazzi e balconi, spazi aperti, villette e condomini con giardini. I lockdown da pandemia hanno evidenziato quanto questi spazi possano rappresentare un valoIl trend in crescita registrato nel 2022 è destinato a proseguire? "Con l’aumento dei tassi dei mutui e le spese condominiali diventate più consistenti perché legate ai costi dell’energia - è il parere di Fimaa -, si prevede un rallentamento del mercato, con un (parziale) riposizionamento dei prezzi".