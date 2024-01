Mercato coperto rifugio notturno per i senzatetto

Mercato comunale, sì, ma anche rifugio temporaneo per i senzatetto contro il freddo. Il mercato coperto Giambellino di largo Balestra 3, periferia sud-ovest della città, da martedì scorso e fino al 15 marzo sarà utilizzato con una duplice funzione: di giorno bancarelle per vendere frutta, verdura, carne e pesce. Di notte ricovero per i clochard. La Direzione Welfare e Salute del Comune, che fa capo all’assessorato guidato da Lamberto Bertolè, a seguito delle ricognizioni svolte dall’Area Edilizia Socio Assistenziale e dall’Area Gestione Impianti, ha ritenuto idoneo il mercato coperto Giambellino per ospitare di notte persone senza fissa dimora nell’ambito del Piano Anti Freddo. Palazzo Marino, infatti, era alla ricerca di nuovi spazi, anche in periferia, per offrire ricovero alle persone senza fissa dimora che nelle fredde notti invernali vogliano trovare un luogo coperto non troppo lontano dove avere un po’ di riparo. Nella determina che indica il doppio utilizzo del mercato coperto, si legge che Palazzo Marino è proprietario della porzione dell’immobile sito in Largo Balestra 3 costituito da un piano terra di superficie pari a circa 900 metri quadrati (area di vendita), da un piano interrato di superficie pari a circa 820 mq (area locali tecnici e celle frigorifere – cantine). Conclusione: il mercato comunale Giambellino resta mercato, sì, ma diventa anche rifugio notturno per i senzatetto contro il freddo.

M.Min.