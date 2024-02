Menù per tutto lo zodiaco

Liturgico? Di sicuro, ma è sempre una sorpresa oltrepassare l’ingresso del Bon Wei, locale che da 13 anni, per primo in città, ha alzato l’asticella dell’alta cucina cinese, specie quella ispirata alle otto regioni della Repubblica popolare che marcano da sempre la versatilità della sua cultura gastronomica. Lo dimostrerà anche quest’anno. E saranno probabilmente in tanti ad elemosinare un posto nel reputato ristorante dello chef Zhang Guoqing e del figlio Zhang Le in via Castelvetro, che onorerà la sua fama con piatti speciali fino alla Festa delle Lanterne. Momento-clou la sera dell’11 febbraio, quando il tradizionale menù di Capodanno cinese di 10 portate (160 euro) verrà nobilitato dalla presentazione di due esclusive bottiglie di champagne decorate dallo street-artist Teo KayKay.

Menù degustazione nell’elegante Mu Dimsum di via Caretto, con preparazioni cariche di buoni presagi come le Mazzancolle ubriache e gli immancabili gnocchi di riso Niángao. Gran serata il 9 febbraio al Giardino di Giada di via Palazzo Reale (menù da 65 euro) con la narrazione della storia dei 12 animali che compongono lo Zodiaco cinese e la stesura dell’Oroscopo 2024 per gli ospiti interessati. Curiosa la proposta del nuovo Shoo Loong Kan di via Farini dove le cene tra il 9 e il 18 febbraio con l’autentico hot pot del Sichuan (spesa sui 35 euro) saranno allietate da una performer con lo spettacolo “Mille Volti“. Infine, citazione doverosa per il Ba Restaurant che Marco Liu ha aperto a Milano (via Raffaello Sanzio) 13 anni fa, accademia delle eccellenze gourmet della Cina: dal 9 al 16, a pranzo e a cena, menù a base di canocchie crude marinate e riso croccante con salsa ai frutti di mare, salmone agrumato, astice al sale e pepe e pancia di maialino in salsa all’aglio nero. A chiudere, un cremoso alla castagna con crumble al sesamo nero e chantilly alla liquirizia. Una vera festa! P.G.