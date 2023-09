Meno consumi, più sostenibilità Tegole fotovoltaiche sul Comune

di Giuseppe Nava

Partirà dal palazzo municipale di via Caduti della Libertà l’effettiva svolta energetica degli edifici comunali, con l’obiettivo di realizzare anche sul territorio di Cormano una comunità energetica con le imprese locali e con i plessi residenziali privati. Con i 130mila euro di fondi Pnrr di Next Generation Eu ricevuti - destinati proprio all’efficienza energetica dei Comuni - sul tetto dello storico municipio, a Cormano Centro, saranno installati i nuovi coppi fotovoltaici che permetteranno di risparmiare energia e di garantire una maggior sostenibilità dei consumi; il funzionamento è semplice con le celle fotovoltaiche che - affogate nelle tegole e collegate tra loro - assorbono il calore solare e lo convertono in energia. A questo punto, l’elettricità potrà essere o utilizzata dalla struttura o immagazzinata in un sistema di accumulo, oppure immessa nella rete della comunità cittadina. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro pochi giorni fa, con la relativa gara di appalto da aprire in autunno. Per concretizzare questo efficientamento energetico di nuova generazione, dovrà essere dismesso il sistema fotovoltaico già piazzato sul tetto nel 2014 "ma mai entrato in funzione, a causa di un malfunzionamento a suo tempo non risolto - spiega il sindaco Magistro -. A causa del fallimento della ditta installatrice e dell’invecchiamento dei materiali, l’impianto attuale non risulta più utilizzabile e non ha mai prodotto un kilowattora.

Abbiamo colto l’occasione del finanziamento Pnrr per avere così un impianto fotovoltaico al passo con i tempi". I nuovi coppi saranno sistemati, mantenendo la caratteristica estetica a tegole, nel settore a spiovente sud e in quello a spiovente ovest del tetto. Ma non solo: il Comune di Cormano verificherà gli altri impianti fotovoltaici pubblici, come quelli del "Bì" e dei palazzi della "Social City" al Fornasè, "valutando se poter eventualmente intervenire, costruendo una comunità energetica sui cui la mia amministrazione comunale sta lavorando" conclude il primo cittadino Magistro.