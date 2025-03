Memorial Danelli, torneo di baskin ricordando il prof volontario

Sport, inclusione e divertimento. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato il torneo di baskin nella palestra di via Cornicione. Più di duecento alunni della seconda e terza media della scuola Vergani di Novate, hanno partecipato al memorial Alfredo Danelli, ex professore di educazione fisica alla Vergani e volontario dell’associazione "La Tenda", progetto "Gli sgusciati", dedicato a ragazzi con disabilità.

A loro si sono aggiunti la famiglia Danelli, la polisportiva oratorio San Carlo di Rho, "nuove rotte" Eisi, l’ente italiano sport inclusivi e il Comune di Novate. L’atmosfera è stata quella per cui Alfredo Danielli si è battuto per anni, uno sport inclusivo per tutti con diverse tipologie di disabilità, con lo scopo di giocare insieme, puntando invece alla bellezza di uno sport in cui e l’unica vincitrice è l’inclusione. Gli organizzatori sono rimasti sorpresi dalla grande partecipazione degli studenti in campo e delle famiglie sugli spalti.

Davide Falco