Melzo, “rimpastino” in Giunta. Riassetto delle deleghe "non facile"

Il nuovo assessore è scelto, la ridistribuzione delle deleghe in giunta fatta. I decreti arriveranno martedì, ma la notifica ai consiglieri è ufficiale, e, a poche settimane dalle dimissioni di Massimo Del Signore ecco servito il "rimpastino" di inizio estate: il nuovo assessore è Emidio De Cunto, già consigliere comunale di maggioranza eletto in una delle liste civiche a sostegno di Antonio Fusè. La sua nomina innesca una tripla girandola, quella del rimpiazzo in consiglio (da cui dovrà dimettersi), e in commissione territorio (di cui è presidente); il cambio della guardia, come si diceva, ha comportato anche un riassetto "tattico" delle deleghe in giunta. Le decisioni hanno comportato un lungo periodo di riflessione e confronto, "non è stato assolutamente facile - dice il sindaco Antonio Fusè -. Le dimissioni di Del Signore sono state improvvise, e vi sono stati una serie di elementi di cui tenere conto. Ma credo di aver operato scelte strategiche, accorpando deleghe affini e destinando più opportunamente alcune attività". L’auspicio: "Che sia l’ultima “svolta” prima di un lungo rettilineo che ci porti a fine mandato. Abbiamo molte cose di cui occuparci in questi due anni. La prima: l’avvio dei lavori, ormai entrati nel vivo, alle aree ex Galbani". Vediamo dunque il riassetto in giunta. Partendo dal nuovo ingresso, quello di De Cunto, che sarà assessore a Commercio e attività produttive, Sportello unico, Promozione e marketing territoriale, Gestione eventi e feste minori, Ecologia e ambiente e rapporti con enti gestori.

Il vicesindaco e già assessore all’intero comparto Lavori pubblici e Urbanistica Lino Ladini assumerà anche la delega a Edilizia scolastica (che fu di Del Signore) e Patrimonio artistico; l’assessore Diana Marangoni integra le sue deleghe con Servizi scolastici, Promozione del diritto allo studio, Educativa scolastica e centri estivi; va a Francesca Moratti, già assessore alle Politiche sociali, la delega agli Asili nido, anche questa lasciata in eredità dall’assessore dimissionario. La delega al Bilancio resta in carico a Giuseppe Alchieri, "una delega delicata, che richiede un impegno esclusivo". In consiglio al posto del neonominato De Cunto siederà salvo sorprese Marisa Colombo, prima dei non eletti nella compagine delle civiche. Solo poche settimane fa era entrata da neoconsigliera Sofia Mora, sostituta in minoranza del dimissionario Franco Guzzetti.