"Nessuna famiglia resterà priva del percorso educativo e didattico della scuola Casa San Giuseppe. La scuola resta e resterà polo educativo di ispirazione cristiana per la città di Melzo". Mentre si compie, proprio in questi giorni, il passaggio di consegne con la cooperativa sociale Start di Vigevano, cui saranno affidate le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della scuola paritaria San Giuseppe di Melzo, frequentata da circa 330 bambini, ecco i chiarimenti della segreteria delle suore salesiane Figlie di Santa Maria Ausiliatrice che gestiscono l’istituto scolastico dal 1959. Le 18 suore lasceranno Melzo ad agosto, ma con chiusura solo ed esclusivamente della comunità.

"La scuola - ribadisce l’ente religioso - proseguirà regolarmente e in continuità la sua azione formativa grazie alla nuova gestione della Cooperativa Sociale Start di Vigevano; cooperativa di consolidata esperienza nel coordinamento di scuole di vario ordine e grado e con chiara ispirazione ai principi dell’educazione cattolica". La partenza delle suore e il passaggio di gestione della scuola, ricordiamolo, sono stati disposti dai vertici dell’ordine religioso, al termine di un lungo percorso di “risignificazione” in seno all’ordine stesso e per una serie di motivazioni: in primis la scarsità delle vocazioni e la necessità di razionalizzare le risorse. Proprio nei giorni scorsi il primo incontro della direzione attuale con i futuri gestori. Molti altri ne seguiranno, con coinvolgimento delle famiglie, per gran parte delle quali la notizia della partenza delle religiose è stata "un durissimo colpo". È stata la stessa ispettrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, si precisa ancora, a comunicare la notizia al sindaco di Melzo, Antonio Fusè. M.A.