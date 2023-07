"MELZO: 24 ore di lavoro senza sosta per l'orgoglio della comunità"

Il nubifragio e i danni, poi 24 ore di lavoro senza sosta dei volontari, e in serata i complimenti della segretaria nazionale Elly Schlein, accolta con affetto dai vertici di zona del partito, da tanti militanti, volontari e cittadini alla Festa regionale dell’Unità Pd, all’area feste di via Colombo. "Abbiamo temuto tutti di non farcela - così la Schlein dal palco - so che avete passato ore difficili e complicate. Ma il vostro generoso lavoro, la nostra voglia di stare insieme, ci hanno permesso di essere qui. Siete una fotografia splendida della nostra comunità, siete il nostro orgoglio". La visita di Schlein era fissata da alcuni giorni, grande evento di quasi chiusura della kermesse in corso ormai da settimane. Nel suo discorso della segretaria nazionale i temi caldi del momento: sanità pubblica, manovra, lavoro, precarietà. "Il partito vuole stare al fianco dell’Italia che sta facendo più fatica, quella calpestata dalle scelte sbagliate del Governo. Non smettiamo di farlo in questa estate di militanza".M.A.