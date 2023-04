Medico di famiglia: ecco l’ambulatorio ma a tempo

Ambulatorio temporaneo del medico di famiglia. L’amministrazione comunale, in accordo con Regione Lombardia e Asst Melegnano e Martesana, ha attivato un ambulatorio temporaneo del medico di famiglia a partire da mercoledì 26 aprile per i cittadini di Rozzano a cui al momento non è stato ancora assegnato un medico di famiglia a causa di trasferimenti o pensionamenti dei professionisti. Il servizio ha sede presso il poliambulatorio di via Glicini con i seguenti orari di accesso: lunedì e mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 mercoledì e giovedì dalle ore 13 alle ore 15 giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17 L’ambulatorio temporaneo eroga tutte le prestazioni di competenza del medico di famiglia (prescrizioni, visite ecc.).L’accesso è libero nel rispetto degli orari di presentazione degli utenti. Ancora una volta un comune mette in campo risorse proprie per garantire a tutti i cittadini l’assistenza sanitaria che dovrebbero garantire Stato e Regione. L’iniziativa di Rozzano che è riuscita a reperire medici che volontariamente saranno presenti nell’ambulatorio di via Glicini per garantire assistenza ai cittadini rozzanesi rimasti senza medico che attualmente sarebbero circa duemila. Stessa cosa accaduta a Pieve Emanuele. L’amministrazione comunale si è trovata ad affrontare l’emergenza covid e l’emorragia di medici di base andati in pensione. Da qui la decisione di potenziare gli uffici, un tempo destinati alla ex Asl a centro medico dando in locazione gratuita i locali ai medici come incentivo. In questo modo ormai da tempo tutti i pievesi hanno praticamente un medico di base. Certo ancora qualcuno resta senza medico anche a Pieve perché tutti i professionisti hanno raggiunto il limite massimo. Ma si tratta di poche decine di persone.

Mas.Sag