Medaglia d’oro a Luca Campolunghi star del web con milioni di follower

di Alessandra Zanardi

Il suo sogno? Diventare un conduttore sportivo. "MA confesso che sono affascinato anche dal cinema". Intanto, continua a macinare successi sui social, dove conta ormai milioni di followers. Luca Campolunghi, 23 anni, star del web, è stato di recente premiato dal Comune di Melegnano, la sua città, con la medaglia d’oro giovani. Pochi giorni prima aveva ottenuto a Los Angeles un riconoscimento al "Nickelodeon kids’ choice awards" come social star rivelazione dell’anno. "E pensare che ho iniziato quasi per gioco, durante la pandemia – racconta –. Per vincere la noia da lockdown mi sono messo a girare alcuni video divertenti, insieme alla mia famiglia e alla mia ex ragazza. Li ho caricati sui social, dove sono diventati subito virali".

Dopo il diploma in ragioneria all’istituto Benini di Melegnano, "ho fatto per un anno l’impiegato, ma quel mestiere da ufficio non faceva per me. Poi ho trovato lavoro al Mc Donald’s di San Giuliano, finché l’arrivo del Covid mi ha spinto a reinventarmi un’altra dimensione". Oggi il giovane melegnanese, che è a tutti gli effetti un "creatore di contenuti", è presente su tik tok, youtube e Instagram, dov’è seguito da tanti suoi coetanei, ma anche da ragazzi più giovani. È inoltre uno speaker radiofonico e uno degli storici inquilini della Stardust house, la casa brianzola dove convivono 16 tik toker e influencer, impegnati nella realizzazione di video, ma anche in corsi di dizione e recitazione.

"Avere un largo seguito di pubblico è anche una responsabilità: bisogna dosare il linguaggio, essere rispettosi, tanto più che oggi i ragazzi guardano più i social che la tv. Una delle difficoltà è far capire alle generazioni meno giovani che questo è un lavoro a tutti gli effetti, importante e impegnativo quanto altre professioni. Un esempio? Tra corsi, dirette e video da confezionare, a volte i miei impegni si protraggono fino a tarda sera. Anche nel week end spesso si lavora".

Tifosissimo della Juve e appassionato di calcio in generale, Luca Campolunghi si è fatto tatuare su una gamba l’immagine del capitano dell’Argentina Lionel Messi. "Il mio idolo. Vederlo vincere la coppa del mondo mi ha fatto venire i brividi". Il 23enne è fidanzato con l’influencer milanese Alice Muzza: "A settembre andremo a convivere".