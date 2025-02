Maxi-collina: "Pronto a sentire tutti i Comuni"

Futura vasca di laminazione nel Molgora e "maxi collina" sul territorio di Bussero, il sindaco Massimo Vadori (nella foto) si muove: "Pronto a contattare tutti i Comuni che trarranno un beneficio da quest’opera: che ciascuno “si accolli” una quota dei terreni da scavo. Ospiteremo sui nostri territori una struttura di pubblica utilità: è giusto che ciascuno faccia la propria parte".

A poche settimane dall’assemblea tenutasi proprio a Bussero, nel corso della quale, alla presenza dell’assessore regionale Gianluca Comazzi e dello staff tecnico del Pirellone, è stato presentato il progetto di fattibilità della maxi vasca anti alluvione fra Bussero, Gorgonzola, e Pessano con Bornago, che avrà enormi dimensioni e vedrà "la luce" nel 2029, il dibattito prosegue.

L’oggetto del contendere, come si sa, non tanto la vasca di laminazione, comunque di grandi dimensioni e forte impatto. Bensì la prevista collina da 20-25 metri di materiale da scavo, che si intende lasciare in loco (il che abbatterebbe di molto i costi totali dell’opera) e che dovrebbe essere realizzata interamente sul territorio busserese.

La prima provocazione il sindaco Vadori l’aveva lanciata in assemblea: "Un po’ di terra per uno e ce la facciamo. Non avremo l’impianto: dividiamo il resto dell’onere". Una prima disponibilità era arrivata già durante l’incontro dal sindaco di Pessano con Bornago Alberto Villa, che ribadisce: "Sono disponibile a “spostare” la collina in parte o del tutto sul territorio del mio Comune. Il problema è certamente di costi. Ma la disponibilità a discuterne c’è. Troveremo una soluzione".

E così ancora a Bussero: "Non ho assolutamente riscontrato - dice - una chiusura degli enti sovracomunali a un problema che legittimamente il mio Comune pone. Voglio dunque essere fiducioso". M.A.