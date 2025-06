Mauro Dainelli entra in Giunta al posto di De Flavis

È Mauro Dainelli il nuovo assessore della giunta comunale di Bollate. 56 anni, residente in città, già consigliere comunale, Dainelli prende il posto di Ida De Flaviis che lo scorso 29 maggio aveva dato le dimissioni per motivi personali. A lui sono state conferite le deleghe dell’ex assessore, sport e tempo libero, politiche educative e dell’infanzia, legalità, politiche giovanili. Inoltre il neo assessore ha acquisito la delega a digitalizzazione e innovazione ceduta dal sindaco. "Con l’ingresso di Dainelli, persona di esperienza e sensibilità istituzionale, continuiamo a lavorare per offrire ai cittadini servizi di qualità, in particolare nello sport, educazione e innovazione", ha commentato il sindaco Francesco Vassallo. Ro.Ramp.