Matrimoni misti doppi rispetto a quelli religiosi

Una città laica, stando al numero di matrimoni celebrati con rito civile rispetto a quelli officiati con rito religioso: nel 2022 sono stati 80 i primi, 20 i secondi. Su 100 nuove coppie, 39 quelle dove almeno uno degli sposi era straniero. I nomi più diffusi tra i nuovi nati? Per i maschi Mattia e Lorenzo, per le femmine Emma, Ludovica, Matilde e Vittoria.

Nell’anno scolastico 2022 - 2023 gli studenti iscritti nelle scuole della città (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sono stati complessivamente 3.598, suddivisi in 171 classi con una media di 21 alunni per classe. Sempre in tema di numeri, corposo il patrimonio delle biblioteche: quella centrale di piazza Vittoria conta 50.992 volumi, 5.902 la sede distaccata di Sesto Ulteriano. Le imprese attive sul territorio sono 2.440, per un totale di 11.926 addetti. Il Comune ha 152 dipendenti.