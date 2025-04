Martesana, autismo e disabilità. Due i centri: il progetto raddoppia

Il cantiere di Casa Eden che avanza a Vaprio d’Adda. Un progetto bis per il complesso di Cascina San Bartolomeo a Groppello di Cassano d’Adda. E un nuovo percorso complessivo, firmato da cooperativa Punto d’Incontro, Fondazione BFZ e Anffas, che ridistribuisce servizi e ridisegna la futura corazzata pro autismo e disabilità dell’Adda Martesana. Casa Eden, edificio in zona centrale, sarà deputata a residenzialità e progetti di inserimento lavorativo per ospiti con maggiori abilità e potenziale di autonomia. Cascina San Bartolomeo, contesto più protetto e strutturato, ospiterà invece il cuore delle attività specialistiche per pazienti con autismo severo e una serie aggiuntiva di servizi per la disabilità. Un percorso doppio e monumentale, con un termine già scritto, la fine del 2026, "i due centri - così Vittorio Caglio, referente della Punto d’Incontro e direttore della Fondazione Bfz - dovranno muovere i primi passi contestualmente". Sforzi che si moltiplicano. Anche quelli per la raccolta di fondi, "che ha già dato importantissimi risultati in questi primi anni". Mentre i cantieri avanzano, un momento di riflessione e approfondimento sull’"autismo severo", intitolato "Oltre le immagini" è in programma questa sera (oggi è la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo) al Teca alle 21. In programma la proiezione di alcuni cortometraggi, un approfondimento sull’"autismo severo", testimonianze, dibattito. L’obiettivo di una "rete integrata" di servizi per l’autismo e i familiari di pazienti con autismo, in affiancamento ai tanti servizi già operativi pro disabili in tutta l’area, esiste, sotto l’egida di Punto d’Incontro, da anni. Il primo terreno d’azione quello del "Centro Van Gogh" nel capannone della Punto a Inzago. Ormai quattro anni fa la nascita del progetto di Casa Eden, finanziato dall’imprenditore vapriese Franco Baroncini e dalla moglie: due figli scomparsi, una somma di denaro disponibile, un lungo legame con la cooperativa sociale di Groppello. Nell’ultimo anno l’acquisizione della cascina a Groppello d’Adda "e la possibilità - così Caglio - di rimodulare il percorso. Una ri-progettazione condivisa, con una visione più ampia". La mappa. Casa Eden ospiterà due nuclei comunitari da 10 persone e 5 monolocali oltre a un cse finalizzato ad inserimenti lavorativi. A Cascina San Bartolomeo partiranno due comunità socio sanitarie per pazienti con autismo importante e un centro diurno.