Deceduti nella stessa notte, tra lunedì e martedì, al Policlinico San Donato, dov’erano entrambi ricoverati per covid. Così il virus si è portato via due coniugi di origine sudamericana residenti a Tribiano, 75 anni lui, 77 lei. A darne notizia sono state le autorità locali, mentre i familiari della coppia, a partire dai figli, sono chiusi in un comprensibile silenzio e chiedono riservatezza per un dolore che li ha colpiti così pesantemente.

La donna era in condizioni più critiche, aveva cioè già sviluppato una polmonite bilaterale, "mentre il marito sembrava stare meglio, benché avesse anche altre patologie da tenere sotto controllo: anche per questo motivo la notizia della duplice scomparsa ci ha lasciato tanta tristezza e l’amaro in bocca", racconta il primo cittadino di Tribiano Roberto Gabriele (nella foto), che ha manifestato ai familiari il cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità locale.

I coniugi vivevano in una casa del Comune. Erano ben integrati nel tessuto sociale; ferventi cattolici, frequentavano la parrocchia.

A.Z.