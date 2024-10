Manuel ucciso a Rozzano . Raccolta fondi per la famiglia: "Non ti dimenticheremo"

Dalla raccolta fondi alle cuffie da indossare agli eventi sportivi; il dolore per la tragica e assurda morte di Manuel Mastrapasqua continua a sollevare ondate di commozione a Rozzano e non solo. La raccolta fondi per la famiglia lanciata su Gofundme, che ha come obiettivo 15 mila euro, ieri ha superato quota a 11mila euro: "Questa raccolta fondi è in memoria di Manuel Mastrapasqua, ragazzo di 31 anni ucciso in strada a Rozzano nella notte tra il 10 e l’11 ottobre mentre tornava a casa dal lavoro. Tutti i soldi raccolti andranno esclusivamente alla famiglia per far fronte alle spese che ora ci saranno".

Questo il messaggio con il quale è stata lanciata la raccolta fondi. Manuel Mastrapasqua è stato assassinato al rientro dal lavoro. Tornava a casa con i mezzi pubblici e faceva il turno di notte per guadagnare qualcosa in più perchè era il sostegno della famiglia. "I soldi sono solo un aiuto per le spese che dovranno sostenere - racconta Genny Speria di Area 15 -, anche noi cercheremo di aiutare la famiglia. ma tutto l’oro del mondo non darà più la felicità alla mamma di avere quel ragazzo che la sera tornava a casa col sorriso sulle labbra".

Si moltiplicano anche le adesioni alla proposta della Rozzano Calcio di indossare le cuffie prima degli eventi sportivi. Sarebbero molte le altre società sportive del territorio ma anche i semplici cittadini che durante le manifestazioni sportive indosseranno delle cuffie e alcuni lo faranno anche lunedì, il giorno del funerale. La corsa alla solidarietà sul web, in memoria di Manuel Mastrapasqua prosegue. Anche l’amministrazione comunale ha dato la sua disponibilità per aiutare la famiglia. Sono 386 i donatori che hanno già partecipato alla raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. C’è chi dona anche solo 5 euro, ma vuol far sentire la sua presenza, e chi dona mille euro: tanti restano anonimi e tanti nomi scorrono in calce all’appello corale.

Prosegue anche il cordoglio sui social: "Non ti abbiamo difeso purtroppo. La colpa è di tutti, fai buon viaggio e perdonaci": si legge sotto il messaggio di addio che Manuel dedicava al padre, scomparso nel 2018. "Ora sei col tuo papà, angelo meraviglioso. Anche noi, che non ti abbiamo mai conosciuto, non ti dimenticheremo mai". E anche in viale Romagna c’è un mesto via vai di cittadini che si fermano lasciando un fiore, omaggio a Manuel, e vanno via. Sul fronte sicurezza da alcun giorni Rozzano è controllata giorno e notte da pattuglie dei carabinieri e dalla polizia locale. in atesa che, come annunciato dal tavolo sicurezza, non comincino anche i controlli con la polizia di Stato e guardia di finanza.