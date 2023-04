“Usa la testa. Lo puoi ammazzare”: in viale Monza manifesto shock contro le auto sulla ciclabile

Milano – Sembra un manifesto pubblicitario shock, di quelli che puntano sull’aggressività del messaggio: “Usa la testa. In sosta sulla ciclabile lo puoi ammazzare”. Il riferimento è al bambino che fa mostra di sé nell’immagine: è l’unico elemento a colori di una foto in bianco e nero ed è in bici, sta percorrendo la ciclabile di viale Monza, ma ha davanti a sé l’ostacolo di un’auto parcheggiata irregolarmente sulla pista. Da qui il messaggio. Il manifesto è appeso a uno dei ponti di viale Monza. Con tanto di logo istituzionale del Comune di Milano. Ma Palazzo Marino si dissocia: “Un fake”, dicono da piazza Scala, mentre lo spot sta facendo il giro dei social.