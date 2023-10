Milano, manifestazione pro Palestina non autorizzata in zona Loreto

Nelle ore in cui il conflitto fra Israele e Hamas è in una fase caldissima con l'ingresso dei tank con la stella di David nella Striscia di Gaza, a Milano è stata improvvisata una manifestazione pro Palestina.

L'iniziativa non è stata né annunciata, né autorizzata, a differenza del corteo che si sta svolgendo a Roma. Secondo quanto spiegato dalla Polizia locale, meno di 50 persone hanno iniziato a sfilare in viale Monza, alla periferia della città, per poi arrivare a piazzale Loreto dove le forze dell'ordine hanno circoscritto la manifestazione.

Molti gli slogan a favore della Palestina e contro Israele. Da quanto appreso, al momento non risultano problemi o tensioni salvo il traffico andato in tilt nella zona