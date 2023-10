Il centro di Milano tappezzato da volti e nomi degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. “Aiutateci a riportarli a casa”

Chi questa cammina passeggia per il centro di Milano si troverà di fronte a tanti “inediti” manifesti che ci testimoniano quanto la guerra tra Israele e Hamas non sia affatto lontana.

I manifesti appesi con i volti degli ostaggi in mano ad Hamas

Le principali piazze del cuore della città, cioè Duomo, Cordusio, Castello, Cairoli, sono state tappezzate da cartelli con i volti degli ostaggio israeliani in mano ad Hamas dallo scorso 7 ottobre quando le milizie palestinesi hanno fatto incursione in territorio israeliano dalla Striscia di Gaza uccidendo un migliaio di ebrei, sequestrando 229 persone, tra cui tanti giovani e bambini, e scatenando la reazione di Tel Aviv che in queste ore sta entrando nel vivo.

I voltantini appesi all'ingresso del metrò

“Rapiti” e “Aiutateci a riportarli a casa”. Così è scritto sui cartelli incollati la scorsa notte da un non meglio precisato collettivo di giovani italiani e israeliani all’ingresso delle stazioni della metropolitana e sui muri dei palazzi è scritto. Non solo volto e nome degli ostaggi ma anche la data di nascita e qualche cenno biografico per “umanizzare” il più possibile la loro immagine nel ricordo di chi la guarda.

Le reazioni sui social

Le foto dei volantini stanno facendo il giro del web e tanti sono i commenti sui social. “Queste foto degli ostaggi da Hamas, tenuti prigionieri a Gaza, pubblicate all'alba oggi a Milano, significano molto per me - scrive ad esempio un utente -. Milano è dove mia nonna trovò rifugio quando fuggì dalla Germania nazista e mio nonno la incontrò e ricostruì la sua vita dopo essere sopravvissuto ai campi”.

Al momento, come scritto, non è noto chi ha organizzato questo blitz nelle prime ore dell'alba.