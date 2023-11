Milano ad alta tensione: Lega di Salvini in Cairoli, centri sociali in Missori. La diretta

15:04

Valditara: "Fuori i fanatismi dalla scuola"

"La cultura del rispetto verso la vita, la libertà, la dignità e la sicurezza di ogni essere umano deve partire dalla scuola. Non ci può essere spazio nelle nostre scuole per prediche o pratiche di violenza, discriminazione e odio". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in largo Cairoli alla manifestazione organizzata dalla Lega. "Non c'è spazio per fanatismi intolleranti e violenti, qualunque essi siano. Non c'è spazio nella nostra società per chi pensa che una donna, un israeliano, un africano, un ebreo, ma anche un islamico o in cristiano possano essere discriminati - ha aggiunto - E la cultura del rispetto verso la vita, la libertà, la dignità, la sicurezza di ogni essere umano deve partire dalla scuola"