Milano, manifestazione per la Giornata Mondiale della Pace: programma e percorso

MILANO – Il primo di gennaio, come ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra la Giornata Mondiale della Pace. Lo scopo di questa iniziativa è dedicare il giorno di Capodanno alla riflessione ed alla preghiera per la pace. Un’iniziativa oggi più che mai d’attualità, con il mondo dilaniato dalle guerre dall’Ucraina a Gaza.

Così il primo giorno del 2024, per celebrare la 57° Giornata Mondiale della Pace, la Comunità di Sant’Egidio ha indetto una serie di marce e manifestazioni pubbliche in centinaia di città di tutti i continenti. L’intento dell’iniziativa consiste nel cercare di ricominciare il nuovo anno chiedendo un mondo più giusto e umano in cui siano bandite la guerra e la violenza, andando incontro ai tanti poveri che attendono, in tutto il mondo, frutti di pace.

Anche Milano sarà teatro di una di queste marce per la pace. Il percorso della manifestazione meneghina partirà da piazza Santo Stefano alle 16, per fare tappa alla chiesa di San Vito al Pasquirolo dove pregano abitualmente gli ortodossi russi e ucraini, quindi terminerà in piazza Duomo. Verranno ricordati i nomi di tutti i Paesi ancora coinvolti dai conflitti e dalla violenza nei diversi continenti; si ascolteranno testimonianze dai conflitti, in particolare dall’Ucraina e dall’Afghanistan.