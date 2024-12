Manager e imprenditori guardano al Brasile: "Export cresciuto del 5,3% in un anno"

Scoprire le opportunità di business, le occasioni di crescita professionale e le potenzialità offerte dell’ottavo mercato mondiale che oggi segna un tasso di crescita del Pil del 2%, il Brasile. Questo l’obiettivo del secondo appuntamento di World Wide Manager, il ciclo d’incontri realizzato da Manageritalia Lombardia con il Grupo Consular de América Latina y del Caribe en el Norte de Italia per creare sinergie e connessioni tra l’Italia e i paesi latinoamericani. Il secondo dei confronti internazionali proposto da Manageritalia Lombardia, dopo il primo dedicato al Cile, si è svolto a Palazzo Turati. A confrontarsi e a illustrare ai manager e imprenditori le opportunità offerte dal Brasile, tra gli altri, il console generale del Brasile a Milano Hadil da Rocha Vianna e Raffaele Cattaneo, sottosegretario alle Relazioni Internazionali della Regione Lombardia.

"L’incontro mira a rafforzare i legami internazionali, a far conoscere e mettere a disposizione, dei manager e delle imprese lombarde le opportunità di crescita reciproca offerte dal Brasile – spiega Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia – un mercato con enormi potenzialità non solo in termini di dimensioni, ma anche per la sua crescente classe media e l’espansione delle sue infrastrutture". Dei 19,6 miliardi di export italiano in America Latina nel 2023, ha spiegato Mauro Battocchi, dg per la Promozione del sistema Paese del ministero degli Esteri, "ben 5,3 erano destinati al mercato brasiliano, il valore più alto registrato negli ultimi 7 anni, con un incremento del 5,3% dell’export".