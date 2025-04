Malpensa e Linate. Mille richieste

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona mille nuove risorse da inserire negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Le figure selezionate ricopriranno diversi ruoli, tra cui addetti alla movimentazione dei bagagli, addetti al carico e scarico, addetti al check-in e agenti di rampa. Le risorse saranno responsabili della gestione della movimentazione dei bagagli in arrivo e in partenza, del carico e scarico dei bagagli dagli aerei, del supporto al controllo delle operazioni di imbarco e sbarco. Gli addetti dovranno inoltre assicurarsi che le operazioni vengano svolte in sicurezza e nel rispetto delle normative aeroportuali, lavorando in stretta collaborazione con il personale di terra e le altre figure operative. Tra i requisiti richiesti figurano la disponibilità a lavorare su turni, capacità di lavoro fisico e in ambienti dinamici e buona attitudine al lavoro di squadra. L’esperienza maturata nel settore rappresenta un requisito preferenziale ma non obbligatorio. Maggiori informazioni sui ruoli e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito internet www.adecco.it nella sezione “offerte di lavoro“ digitando come parola chiave di ricerca “aeroportuale“. Dal portale è possibile accedere ai profili richiesti di interesse, prendere visione dei requisiti per candidarsi e della descrizione della mansione proposta, e inviare direttamente dal sito la propria candidatura, allegando il curriculum vitae. Il portale offre la possibilità anche di generare un nuovo curriculum tramite l’intelligenza artificiale.