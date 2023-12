Malore improvviso. Addio a don Pozzi

Lutto nella chiesa milanese. A 32 anni, in seguito a un malore improvviso, è morto il vicario parrocchiale di Paullo, don Roberto Pozzi. Il sacerdote, originario di Mulazzano, nel Lodigiano, si è sentito male mentre era alla guida della sua utilitaria: stava tornando a casa dopo essere stato all’Auser per il pranzo di Natale con gli anziani. Il giovane sacerdote è riuscito solo ad accostare, in una piazza, la sua auto e ad avvertire alcuni passanti del malore. Quando sono arrivati i sanitari del 118 era già incosciente. È stato trasportato d’urgenza al San Raffaele di Milano dove è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva. In serata, il decesso.