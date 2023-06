Majorino (PD), "Liste d'attesa in Lombardia finanziano sanità privata" - Pizzighini (M5S), "Fontana preferisce passi indietro"

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, è più che scettico a proposito della comunicazione della Giunta lombarda sulle nuove delibere firmate da Guido Bertolaso, quelle riguardanti le liste d’attesa in sanità e il centro unico di prenotazione tra pubblico e privato accreditato: "Non cambierà niente, quelli della Giunta di Attilio Fontana sono solo palliativi – dichiara –. Il Centro unico di prenotazione in realtà è una finta e lo sanno anche in Regione. La verità è che in Lombardia con le liste d’attesa si finanzia esplicitamente una parte della sanità privata e vengono tollerate per questo. Si deve cambiare radicalmente la riforma sanitaria vigente e non lo si vuole fare". Il Movimento 5 Stelle va all’attacco sui figli delle coppie omosessuali: "Non avevamo dubbi sul fatto che per Fontana non servono passi avanti. Preferisce i passi indietro" dice Paola Pizzighini.