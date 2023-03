Macellaio si diventa (a scuola) "Mestiere creativo e richiesto"

di Francesca Grillo

Dietro i banconi, con coltellacci in mano, i ragazzi seguono attenti ogni parola degli insegnanti. Imparano a disossare, a tagliare un busto, a selezionare il pezzo di carne più pregiato e a porzionarlo. Il macellaio è un lavoro antico e richiestissimo. Lo sanno i ragazzi iscritti al corso proposto da Leonardo Neri. È il macellaio 29enne che guida i giovani nella "scuola per macellai", una serie di lezioni formative nel laboratorio dietro il suo negozio. Era l’ex macello di via Boccaccio, aperto nel 1968 e chiuso qualche anno fa dopo la lunga gestione di Dante Bersani, macellaio di riferimento di Trezzano. Leonardo arriva da Pescara, dove non ha trovato modo di realizzare il suo sogno. L’opportunità l’ha scoperta alle porte di Milano: "Sono arrivato a Milano - racconta - e ho trovato macellai che mi hanno insegnato tanto. Poi ho deciso di prendere l’ex macello, così l’ho voluto chiamare. Ora Dante ci dà consigli, sostegno".

Le generazioni si confrontano su questo mestiere che tanti giovani sognano di fare. Come Marco Losito, 20 anni, uno dei partecipanti alla scuola di macellai, un progetto finanziato dall’agenzia per il lavoro Etjca: "Mi è sempre piaciuto e penso sia anche molto creativo se si conoscono le tecniche per realizzare prodotti sempre nuovi". Un po’ come fa Leonardo che ha proiettato la macelleria nel futuro, proponendo non solo classici tagli, ma spingendo abbinamenti nuovi per rispondere a un consumatore più attento. "Io vorrei fare lo chef, creare miei piatti - racconta il 23enne Gaetano Alessandro Pappalardo -, questo corso mi può aiutare a conoscere la materia prima, sceglierla, saperla abbinare". E poi c’è chi vuole trovare lavoro, come Alessio Romano, 19 anni. "So che è un mestiere molto richiesto e vorrei specializzarmi". Come lui la pensano un centinaio di ragazzi che si sono iscritti per il corso gratuito (in genere costa circa 3.500 euro) per soli sei posti (e tutti i partecipanti hanno già trovato lavoro). Così tanti che l’agenzia e Leonardo hanno deciso di riproporlo, allargandolo anche a persone più grandi.