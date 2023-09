Elena Lenti, la prima macchinista della metropolitana d’Italia, va in pensione: “Buona vita”

Milano – Dopo 32 anni alla guida dei treni della metropolitana va in pensione Elena Lenti, 58 anni, la prima donna macchinista della metro in Italia, in servizio per 32 anni sui convogli della Linea 2 di Milano. L’ultima corsa della macchinista è stata salutata da un messaggio diffuso attraverso gli altoparlanti della linea verde mentre il convoglio da lei guidato arrivava alla stazione di Crescenzago.

La torta per festeggiare la pensione di Elena Lenti e degli altri due dipendenti Atm

Il messaggio

"Volevamo salutare e ringraziare la nostra collega macchinista Elena Lenti – ha annunciato la voce all’altoparlante dalla Sala Operativa – che si sta approssimando alla sua ultima fermata in servizio passeggeri. Un augurio da tutti i colleghi della linea 2 per una buona pensione e una buona vita. Un ringraziamento poi da parte di tutti per tutto quello che ha fatto in azienda. Grazie Elena!”.

Elena Lenti posa affianco al cartellone dell'Atma sulle selezioni di nuovi macchinisti

L’inizio in deposito

Elena Lenti, figlia di un manutentore Atm, sposata con un collega macchinista anche lui in pensione, due figli, era stata assunta nell’Azienda dei trasporti milanese nel 1987. All’inizio come tranviere nel deposito di via Leoncavallo: quando arrivò in Atm, le donne che guidavano mezzi pubblici – tutti di superficie – erano solo tre, oltre a lei. Ancora oggi le dipendenti donna, tra personale viaggiante e in stazione, sono solo l’8% del personale. Dopo pochi anni, aveva superato la selezione per macchinista della metropolitana e nel 1991 si era quindi messa alla giuda del suo primo convoglio.

Testimonial

Il suo volto era noto ai milanesi perché qualche anno fa era comparso nei cartelloni che l’Atm aveva affisso in metropolitana per pubblicizzare le selezioni aperte per nuovi macchinisti. “La mobilità del futuro – recitava il cartellone luminoso con Lenti alla guida del metrò – ha bisogno di te. Entra in Atm”.

L’omaggio di Atm

Atm ha voluto “salutare e celebrare oltre trent’anni di impeccabile servizio di Elena Landi, prima donna macchinista in Atm. Un ringraziamento sentito e condiviso per una persona che, oggi come ieri, ha sempre viaggiato con il sorriso”.