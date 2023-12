M2 a Vimercate. Studio in bilico per un milione

Manca un milione di euro per poter chiudere lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo al progetto di prolungamento della Metropolitana 2 fino a Vimercate, in Brianza. La speranza, o l’obiettivo, dei sindaci dei Comuni attraversati dal tracciato della tratta aggiuntiva è che queste risorse si possano trovare con un emendamento ad hoc al Bilancio della Regione, che da venerdì approda nell’Aula del Pirellone per la discussione e l’approvazione.

Un fatto, la mancanza di quel milione di euro, emerso ieri: il prolungamento è stato infatti al centro di un’audizione davanti alla commissione regionale Territorio, alla presenza della Provincia di Monza e Brianza e, per l’appunto, dei sindaci del territorio (Agrate Brianza, Brugherio, Carugate, Cologno Monzese, Concorezzo, e appunto Vimercate). Assenti, pur convocati, l’amministrazione della Città Metropolitana di Milano ed MM, la società incaricata di chiudere la prima fase del Piano di fattibilità. "Abbiamo affrontato un tema strategico per la mobilità di tutto l’est milanese – dichiara Jonathan Lobati, presidente della Commissione Territorio del Consiglio regionale –. Regione Lombardia ribadisce il suo impegno a portare avanti l’opera secondo le ipotesi progettuali già emerse e discusse con gli enti locali". "Confermo – sottolinea to Jacopo Dozio, consigliere regionale di Forza Italia che ha richiesto l’audizione – la forte volontà dell’intero Consiglio regionale di portare avanti la progettazione dell’opera reperendo le risorse ancora mancanti per finanziare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal senso l’Aula ha recentemente votato a larga maggioranza un documento da me proposto".

Gi.An.