L’Urania si ferma in casa e benedice la sosta. Cardani: "Tanti infortuni"

Si ferma in casa all’Allianz Cloud la corsa dell’Urania Milano che ha perso tra le mura amiche contro la lanciata Avellino che così ha proprio raggiunto i Wildcats in classifica. È finita 76-85 la gara per gli irpini, ma lo scarto si è formato subito nel primo periodo chiuso sul -10. Eppure la formazione di coach Marco Cardani (nella foto) era riuscita lentamente a recuperare arrivando anche sul 55-53 quando Potts l’aveva trascinata avanti. Proprio quel +2 è stato il massimo vantaggio dei milanesi visto che poi Avellino ha subito ripreso la partita per mano fino ad allungare nel finale verso il +9 del 40’.

Ovvio che l’assenza di Gentile nel roster della Wegreenit ha creato non pochi problemi unita anche all’infortunio di Cesana già nel primo periodo, anche se gli americani Potts e Udanoh hanno fatto un passo avanti segnando 31 punti in coppia. È stato Andrea Amato il miglior realizzatore con 18 punti con 4/12 da 3, ma ben 6 palle perse, alcune sanguinose nel finale. Coach Cardani commenta così il ko patito in casa: "Abbiamo poco da recriminare, abbiamo dato tutto. Siamo una squadra corta, con questi infortuni lo siamo diventati ancora di più e nel finale non avevamo proprio più benzina. Avellino ha dimostrato grande solidità, il campionato è ancora lunghissimo, sappiamo che ci porteremo un po’ di queste difficoltà ancora avanti per qualche settimana. Per fortuna la prossima siamo fermi per lo spazio dedicato alle nazionali, ora dobbiamo recuperare la condizione migliore per tutti". L’Urania, infatti, rinvierà i prossimi due impegni di calendario per la convocazione di Ndzie con il Camerun, mentre tornerà in campo tra una decina di giorni con la trasferta in programma il 26 febbraio in quel di Cremona. Sandro Pugliese