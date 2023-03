L’uomo è il killer della nostra biodiversità

La biodiversità è la varietà degli esseri viventi presenti sulla Terra o in un particolare ecosistema. Gli ecosistemi forniscono aiuti essenziali, grazie, ad esempio, alle piante che convertono energia solare (fotosintesi clorofilliana) rendendola disponibile ad altre forme di vita. I batteri scompongono la materia organica in nutrienti garantendo così un terreno sano in cui far crescere le piante. La biodiversità assicura aria pulita e acqua potabile. Aiuta a contrastare il cambiamento climatico, ad adattarsi a esso e riduce l’impatto dei pericoli naturali.

Per evitare la distruzione della biodiversità si dovrebbero acquistare prodotti riciclabili, non monouso e senza imballaggi inutili.

La biodiversità sta scomparendo a causa dell’uomo che inquina e sfrutta il suolo in modo eccessivo. Il Parlamento europeo di recente sta prendendo provvedimenti sulla biodiversità: entro il 2050 occorrerà ripristinare gli ecosistemi del nostro pianeta. Secondo questa istituzione l’UE deve impegnarsi a difendere almeno il 30% degli ecosistemi terrestri e marini. Crede inoltre che vada prestata più attenzione agli impollinatori, altrimenti sarebbe un pericolo per tutti gli esseri viventi sulla terra. Per quanto riguarda animali e piante, nel 2019 gli scienziati hanno avvisato l’umanità del rischio di estinzione di 8 Milioni di specie. Alcuni esperti sostengono che questa possa essere la sesta estinzione di massa. Le precedenti estinzioni hanno eliminato tra il 60 e il 95% delle specie.

In Europa più di 1677 specie di esseri viventi sono minacciate e in pericolo di estinzione, a causa di squilibri nella catena alimentare, diminuzione della dispersione dei semi e perdita dell’habitat. Si stima che un miliardo di persone conti su questi organismi per la propria sussistenza.

Non solo le specie europee sono in via di estinzione: in Africa, se non si metteranno in atto soluzioni immediate, 120 specie su 219 rischieranno di estinguersi.

L’Africa in generale non ha applicato svariati provvedimenti come è stato fatto in Europa.

Prendiamo l’esempio dei lemuri: il 98% di questi animali rischia l’estinzione, a causa della caccia e della distruzione del loro habitat.

Fortunatamente, per preservare queste specie in via di estinzione, molte associazioni internazionali si stanno impegnando nella loro protezione. Tra queste spicca il WWF, la quale protegge in modo particolare specie animali in via d’estinzione (non a caso il suo simbolo è il panda). Finanzia circa mille progetti all’anno legati alla biodiversità. Ha collaborato con molte associazioni, come AMAB (Associazione Mediterranea di Agricoltura Biologica) il cui obiettivo è preservare la biodiversità nelle oasi protette e sviluppare l’agricoltura biologica.