L’ultimo saluto a Franca Nuti, 95 anni signora del teatro italiano nel XX secolo

"Con te, cara Franca, se ne va una signora della scena, donna e artista di rigore adamantino e luminosa raffinatezza". Così il Piccolo Teatro saluta Franca Nuti, attrice morta ieri l’altro a 95 anni. "Straordinaria interprete dei più grandi Maestri, hai attraversato – si legge nel messaggio del “suo“ Piccolo – con grazia ed eleganza la storia del teatro italiano lasciando un segno indelebile". Diplomata nel 1954 all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, per poi debuttare con la compagnia Memo Benassi-Lilla Brignone-Gianni Santuccio ne “L’Allodola“ di Jean Anouilh, inaugurando un un lungo e luminoso percorso artistico carriera che l’ha vista lavorare con i più grandi nomi del teatro italiano: da Franco Zeffirelli a Sandro Bolchi, da Luchino Visconti a Giorgio Albertazzi. E poi, i suoi maestri al Piccolo teatro, Giorgio Strehler e Luca Ronconi. Sensibilità, capacità di introspezione, curiosità artistica e grande cultura. Instancabile, la signora del teatro italiano aveva interpretato più di 200 commedie. Senza dimenticare il suo lavoro al cinema, in tv e alla radio. Proprio il Piccolo Teatro, dove l’attrice ha lavorato a lungo, negli spazi di via Rovello ospiterà domani a partire dalle 9 la camera ardente dell’attrice, moglie dell’attore Giancarlo Dettori. Nella sua lunga carriera Nuti - nata nel 1924 - ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi come il Premio Ubu 1986 e 1988, il Premio Flaiano per il teatro nel 1990 come migliore interprete e nel 2008 alla carriera, il premio Eleonora Duse 1992. Il suo “testamento artistico“, l’ultima apparizione in scena nel maggio del 2021 al Piccolo in “A German life” di Christopher Hampton.