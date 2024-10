Selvaggia Lucarelli candidata all’Ambrogino d’oro? Lei ci scherza su: “Immagino il panico...”

Milano – Selvaggia Lucarelli risponde con ironia, su social, all’ipotesi della sua candidatura all’Ambrogino d’oro, massima onorificenza della città di Milano. Ripostando l’articolo de Il Giorno che anticipava la notizia, la giornalista e giurata di “Ballando con le stelle” ha aggiunto: “Oggi immagino il panico e le telefonate: ma davvero volete dare l’Ambrogino d’oro alla LUKARELLI MA NON SCHERZIAMOOO (sic)”. Il riferimento generico è ai detrattori di Lucarelli, giornalista e volto noto che in genere divide le persone in chi la ama e chi la odia. Difficilmente sta indifferente.

Nessuna reazione, invece, nel merito e forse è troppo presto. Infatti il suo nome è uno dei tanti fatti in questa fase preliminare del percorso che porterà alla consegna delle Civiche benemerenze il prossimo 7 dicembre, nel giorno di Sant’Ambrogio. Curioso, poi, che a fare il suo nome sia stato quell’Alessandro De Chirico, Forza Italia, che nel 2020 candidò i Ferragnez – cioè l’imprenditrice Chiara Ferragni e il rapper Fedez alla fine premiati –, proprio le persone sui cui il lavoro d’inchiesta di Lucarelli si è concentrato in questo ultimo anno.