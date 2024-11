L’omaggio alle scienziate di Milano. La signora degli abissi nel Pantheon

I nomi della “signora degli abissi“ Maria Bianca Cita e della fisica nucleare e subnucleare Laura Perini da oggi saranno iscritti nel Pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale.

Maria Bianca Cita, scomparsa nel mese di agosto di quest’anno (avrebbe compiuto cent’anni il 12 settembre), è stata la prima laureata in Scienze geologiche dell’Università Statale (nel 1946), fu una delle prime due donne - e primo ricercatore non-americano - a venire invitata sulla nave oceanografica “Glomar Challenger” nel 1968, per il “Deep Sea Drilling Project“, attraverso il Nord Atlantico. Ed è stata anche la prima presidente donna della Società Geologica Italiana, nel 1989-90. La chiamavano “la signora degli abissi” per le sue ricerche nei campi della Geologia, della Stratigrafia, della Micropaleontologia e della Geologia Marina ai quali ha contribuito anche con oltre 320 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

Laura Perini, docente di Fisica nucleare e subnucleare sempre alla Statale di Milano, è stata anche membro del Cda, direttrice del dipartimento di Fisica e membro del Senato Accademico, nonché promotrice della la Unitech “indaco” (Infrastruttura di calcolo per il trattamento di dati Complessi) dell’ateneo, entrata in funzione all’inizio del 2018. Tra le sue ricerche nell’ambito della fisica sperimentale delle particelle elementari o fisica delle alte energie, ha preso parte e contribuito a numerosi esperimenti al Cern, occupandosi sin dai primi anni Novanta della progettazione e preparazione dell’esperimento Atlas al collisore Lhc: è coautrice della scoperta del Bosone di Higgs avvenuta nel 2012. Nel 2021 è stata nominata anche dal Ministero dell’Università e della Ricerca come secondo rappresentante dell’Italia nello Steering Board dell’Associazione Eosc, European Open Science Cloud, ed era sempre in prima linea nelle attività di promozione della Fisica tra studentesse e studenti delle scuole superiori: lavorava a progetti volti a migliorare la preparazione in ingresso degli studenti e l’orientamento.

Le due professoresse saranno iscritte nel Famedio oggi, durante la cerimonia del Giorno dei Defunti, insieme ad altre 11 personalità. Le ricorda anche la rettrice Marina Brambilla: "L’iscrizione di due nostre docenti, scienziate di fama internazionale, Maria Bianca Cita e Laura Perini, nel Famedio di Milano ci rende davvero orgogliose e orgogliosi. Si tratta di due grandi personalità che hanno dato tanto al nostro ateneo e alle loro discipline di studio e ricerca, la Geologia e la Fisica".

"Entrambe rappresentano esempi di donne che hanno contribuito a fare della Statale un ateneo di prestigio per la qualità della ricerca e della didattica – conclude Brambilla –. Grazie alla Commissione del Comune di Milano per questa scelta che, dopo la Benemerenza Civica del 7 dicembre 2023, ribadisce il fortissimo legame dell’ateneo con la città di Milano".