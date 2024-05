Lo strappo: non più “Uniti per Pero“. Giuseppe Barletta correrà da solo

Uno slogan: “Guidati dall’esperienza, ispirati dal futuro“ e una nuova formazione politica chiamata “Progetto per Pero“. Il Partito democratico e la lista civica “La Gente in Comune“ hanno deciso: sarà Giuseppe Barletta il candidato sindaco per le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno a Pero. Dopo la rottura con le altre forze politiche e liste civiche del centrosinistra, nonostante l’appello all’unità rivolto da Paola Molesini (che aveva vinto le primarie), il Pd ha deciso che non c’erano più le condizioni per continuare a stare nella coalizione “Uniti per Pero“ (mai nome fu più sbagliato) e ha deciso di schierare il suo candidato, sostenuto anche dall’altra lista civica di maggioranza.

L’annuncio è arrivato ieri con una nota stampa di dieci righe: "Progetto per Pero nasce dalla volontà del Partito democratico e della forza civica ‘La Gente in Comune’ di dare voce alle elettrici e agli elettori democratici e progressisti attraverso una nuova proposta politica inclusiva, giovane e dinamica – si legge –. Insieme ad altri candidati indipendenti, proponiamo ai cittadini un progetto che garantisca la giusta continuità amministrativa e programmatica per portare a compimento i progetti e il disegno della Pero 2030 senza disperdere i risultati ottenuti dall’amministrazione uscente, attraverso una squadra rinnovata, motivata e guidata dai principi di competenza, trasparenza e legalità. Per una Pero solidale, accogliente e antifascista, ma soprattutto senza compromessi".

Il candidato è appunto Barletta, 42 anni, attuale assessore ai lavori pubblici, servizi a rete e sport, esponente del Pd. Eletto nel 2019 è stato per cinque anni nell’esecutivo guidato dal sindaco Maria Rosa Belotti (al suo secondo mandato) e rappresenta quindi la continuità. "Il nostro programma elettorale è il proseguimento di quello che abbiamo già avviato, penso per esempio alla rigenerazione urbana di piazza Marconi con la realizzazione del polo culturale, alla costruzione della nuova scuola il cui avvio dei lavori è imminente – dichiara il candidato sindaco Barletta –. Per quanto riguarda le politiche di bilancio, nonostante le difficoltà che vivono gli enti locali, vogliamo soddisfare i bisogni di tutti, senza lasciare indietro nessuno, anche con l’avvio di nuovi servizi come per esempio uno spazio lavoro per le persone disabili nei locali che stiamo ristrutturando in via Sommariva".