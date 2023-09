L'incendio a Milano: Aiutiamo le persone in difficoltà con Milano Sospesa

"Tragedie da cui nascono sentimenti meravigliosi". Lo scrive “Milano Sospesa“, l’associazione no profit nata nel quartiere Vigentino due anni fa dopo il maxi rogo che ha divorato la Torre dei Moro di via Antonini, il 29 agosto del 2021. "In origine ci chiamavamo “Una scatola per il grattacielo“; siamo nati per raccogliere beni di prima necessità per le famiglie sfollate e, passata l’emergenza, siamo rimasti in vita continuando a raccogliere oggetti donati da cittadini e consegnandoli a chi ne ha necessità. Ci mettiamo a disposizione ogni volta che c’è un’emergenza" ha spiegato su queste pagine Cristina Sappa, co-fondatrice insieme a Michela Stassano dell’associazione diventata un punto di riferimento per il quartiere e la città. I cittadini custodiscono gli oggetti in alcuni locali della parrocchia di Santa Maria Liberatrice concessi in comodato d’uso. E la solidarietà è “contagiosa“: tra il 7 e l’8 agosto, alcuni vandali hanno messo a soqquadro gli spazi ma decine di abitanti hanno risposto all’appello dell’associazione per rimettere in sesto gli spazi. Tra i volontari, anche i carabinieri della stazione Vigentino (dove è stata presentata denuncia) negli orari liberi dal servizio.

Nei giorni scorsi, Milano Sospesa ha festeggiato i due anni di vita, sottolineando come da un episodio negativo (come un incendio) possa nascere sempre qualcosa di buono. "Quante persone meravigliose abbiamo avuto l’ onore di conoscere, sostenere ed aiutare. Ogni volta che ci vediamo i nostri abbracci hanno ancora il profumo e il desiderio di solidarietà, quella vera, del cuore. Nella speranza che burocrazia ed istituzioni capiscano quanto poco è stato fatto allora, celebriamo questo secondo anniversario con la parola scelta dagli inquilini e condomini: rinascita. Ve la meritate tutta".

Adesso, la missione (insieme all’associazione “Aiutility“) è aiutare i bambini in difficoltà donando loro il materiale scolastico. L’elenco di quel che serve e le modalità per partecipare sono sui canali social dell’associazione Milano Sospesa.

Marianna Vazzana