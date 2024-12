LimoLane, il taxi su misura: "In un mondo iperconnesso anche la mobilità è globale"

di Thomas Fox

Dai viaggi di lavoro agli spostamenti in aeroporto, dai tour in città al trasporto verso stadi, festival, sfilate e centri congressi: LimoLane è una piattaforma pensata per ogni esigenza di mobilità, offrendo un servizio di alto livello su veicoli di prima classe. Con una presenza in oltre 500 città del mondo, è l’azienda leader in Italia nel Noleggio di auto con conducente (Ncc) di qualità, garantendo spostamenti personalizzati in base alle necessità di ogni cliente, sia aziende sia privati. "LimoLane è stata fondata nel 2021 dall’imprenditore Fabio Nalucci in seguito a un venture building tra la sua azienda, Gellify, e una realtà del mondo Ncc", racconta il ceo Francesco Righetti, all’epoca investment manager della società di Nalucci.

"Il nostro obiettivo è rendere fruibile il servizio in modo semplice e su larga scala, attraverso un’app mobile e una dashboard dedicata alle aziende". Per utilizzare LimoLane basta registrarsi e scegliere il giorno e la destinazione. La piattaforma permette di costruire un progetto su misura e di gestire ogni aspetto del viaggio: il cliente, ad esempio, può essere trasportato dall’ufficio all’aeroporto di Malpensa, poi una volta atterrato a Parigi un altro conducente può portarlo in hotel, e da lì al centro congressi, al ristorante e di nuovo in aeroporto. Il prezzo è fissato in anticipo e varia in base al servizio: "Gli spostamenti da punto a punto, per esempio transfer aeroportuali, vanno dai 50 ai 150 euro. In questi casi spesso LimoLane è più conveniente del taxi".

La società ha sede a , ma è attiva in più di 500 città, in Italia – da Torino a Roma, da Firenze a Napoli – e in oltre 50 Paesi. "Nel 2023 abbiamo iniziato l’internazionalizzazione – continua il Ceo – aprendo le “legal entities“ a Londra e Parigi. Nel 2024 abbiamo aperto un ramo in Asia e negli Stati Uniti".

Ad oggi sono quasi 7mila i “Limo“, cioè i conducenti iscritti a LimoLane. Le vetture spaziano da eleganti berline a quattro posti fino ad autobus da 60 passeggeri e persino taxi boat per gli spostamenti sull’acqua, ad esempio a Venezia e sul lago di Como. "Circa il 35% della flotta è composta da veicoli elettrici – calcola Righetti – e il restante 65% è comunque a basse emissioni". Ad oggi i clienti sono più di duemila e spaziano dalla moda alle compagnie aeree, dalle banche alle telecomunicazioni: "Quest’anno abbiamo gestito oltre 350 eventi e ne abbiamo in programma circa 500 per il 2025", racconta il Ceo.

Nel mondo dello spettacolo LimoLane organizza ogni anno il trasporto di artisti e vip diretti al Festival di Sanremo. In quello dello sport gestisce la mobilità per i Grandi Slam del tennis, le partite di golf e di calcio, incluse Serie A e Champions League, le Olimpiadi all’estero e prossimamente quelle in Italia. E poi ci sono le sfilate: "A copriamo circa la metà delle attività durante le Fashion Week", sintetizza il ceo. Il servizio è attivo anche durante le settimane della moda di Londra, Parigi e New York. "Quest’anno abbiamo acquisito quattro società di Ncc – continua Righetti –. Come agglomerato chiuderemo il 2024 a più di 40 milioni di euro di fatturato e puntiamo a superare i 150 il prossimo anno". L’azienda vuole rendere sempre più accessibile il servizio "nelle principali città emergenti dell’Asia, come Shanghai, Seul, Mumbai, Tokyo, e poi in Qatar e Arabia Saudita – spiega ancora il Ceo – Ma investiremo anche nel nostro prodotto tecnologico integrando strumenti di Intelligenza artificiale che faciliteranno la gestione delle prenotazioni".

Così, LimoLane continuerà a evolversi, perfezionando la piattaforma, espandendosi nel mondo. E proseguendo la sua rivoluzione nella mobilità di lusso.