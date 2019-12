Milano, 13 dicembre 2019 - Per il sindaco di Milano la proposta di candidare la senatrice Liliana Segre al Nobel per la Pace è "una buona idea". A lanciare l'iniziativa è stato il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci. "Mi sembra una buona idea, Ricci mi ha scritto ieri sera. - ha detto il sindaco di Milano, a margine della presentazione del nuovo quartier generale di Fastweb -. È difficile per me giudicare e capire se ci sono le condizioni, però questo è un punto rilevante, credo che sarebbe sbagliato esporre la senatrice a una corsa che non ha possibilità. Se ci fossero possibilità però, sarebbe un'idea veramente strepitosa". A chi gli ha chiesto se firmerà l'appello, Sala ha detto: "non lo so, sentirò con calma il sindaco Ricci. Il problema è capire dal nostro governo se c'è disponibilità a sostenerlo, io gli appelli li faccio, ma non per pura testimonianza, se non credo che abbiano qualche senso. - ha concluso -. Certamente però sono a fianco del sindaco di Pesaro su questa proposta che è molto buona".

